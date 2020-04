A Proteção Civil de Itália comunicou a ocorrência de mais 766 mortes por Covid-19 no país nas últimas 24 horas, mais seis do que as que se tinham registado num só dia no balanço anterior.

O número de novos casos foi de 4.585, ligeiramente menos do que na véspera (4.668).

Desde o início da pandemia em Itália, há já a registar 119.827 casos positivos pelo novo coronavírus. A doença custou a vida a 14.681 pessoas, sendo que 19.758 conseguiram curar-se.

O número de casos ativos é agora de 85.388 face aos 83.049 da véspera.