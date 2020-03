Subiu para 245 o número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado este domingo. O que significa que os infetados com coronavírus aumentaram 76 casos, relativamente aos 169 que tinham sido comunicados ontem, no sábado. Há ainda 281 pessoas que esperam o resultado laboratorial dos testes.

Refira-se também que Lisboa passou a ser a região com mais casos, tendo 116 infetadas, enquanto na região norte há 103 casos confirmados. No Algarve há 10 pessoas infetadas, na região centro há também 10 pessoas infetadas, havendo ainda cinco portugueses com residência no estrangeiro confirmados e um caso nos Açores.

Há 14 cadeias de transmissão ativas em Portugal.