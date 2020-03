O Benfica partilhou este domingo várias mensagens nas redes oficiais, com figuras do clube a agradecerem aos profissionais de saúde pelo trabalho realizado nesta altura em que o coronavírus nos ameaça a todos.

«Neste momento difícil abdicam de estar em casa com as vossas famílias, para que nós possamos estar nas nossas, em segurança e com saúde. Nós não somos os heróis, os heróis são vocês», referiu Ruben Dias.

«Obrigado por todo o esforço e dedicação mostram numa hora tão difícil para o país. Na maior das vezes abdicam das vossas famílias para ajudarem as nossas. Muita força e muito obrigado», disse Rui Costa.