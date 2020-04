A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou este sábado a divergência nos boletins da DGS entre o número de casos confirmados de covid-19 e o número de testes positivos.

«O número de casos confirmados corresponde ao número de doentes com teste positivo, mas um doente pode ter realizado vários testes com resultado positivo», disse Marta Temido aos jornalistas na conferência de imprensa diária.

«Cada caso confirmado pode corresponder a mais do que um teste positivo. Mais, o critério de cura é aferido pela realização de dois testes. Se uma pessoa for testada porque já não tem sintomas, mas demorar até ter o teste confirmar a cura, estes testes contam como positivos», frisou a ministra, adiantando que o Instituto Ricardo Jorge fez no início da pandemia, e continua a fazer nalguns casos, vários testes de confirmação, para garantir que todos os laboratórios estavam a utilizar os mesmos métodos.

Portugal regista este sábado 15.987 infetados com covid-19, doença que já causou 470 mortes.