Portugal regista este sábado 15.987 infetados com Covid-19, doença que já causou 470 mortes, e o concelho de Lisboa continua a ser o que regista o maior número de casos, com 867.

Porto, com 852 casos, Vila Nova de Gaia, com 758, Gondomar, com 646, Matosinhos, com 643, Braga, com 579, Maia, com 565, Valongo, com 464, Ovar, com 403 e Sintra, com 374 casos, são os outros concelhos mais afetados.

Os dados dizem referem-se ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE [Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica] e correspondem a apenas 78% dos casos confirmados. Os dados são apresentados por concelho de ocorrência, apresentados agora por ordem alfabética. Quando os casos confirmados são inferiores a três, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

Veja aqui a lista: