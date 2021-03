Portugal regista mais dez mortes e 256 casos de covid-19, de acordo com o relatório desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ao contrário dos últimos dias, o número de internamentos aumenta – há agora 996 doentes internados, mais 20 do que na véspera –, mas o número de pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos volta a diminuir, para 231, menos 11 do que no domingo.

[Em atualização]