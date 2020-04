Donald Suelto, 51 anos, enfermeiro, e será uma das mais de 17 mil vítimas da covid-19 no Reino Unido.

Foi enfermeiro de quimioterapia no serviço nacional de saúde inglês durante 18 anos e estava em casa em quarentena depois de ter estado em contacto com um paciente com sintomas de covid-19. Morreu sozinho em casa e sem ajuda.

O jornal Daily Mail contra que o enfermeiro foi encontrado morto em casa no dia 7 de abril. Donald, que era asmático, terá tentando contactar o número de emergência para casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus, mas ninguém atendeu.

A sobrinha do enfermeiro conta que este estava a cumprir quarentena em casa por ter manifestado sintomas depois de ter tratado um paciente com tosse aguda e temperatura alta no Hammersmith, no oeste de Londres, Inglaterra, que mais tarde veio a confirmar-se como caso positivo.

«Ele disse-me que não recebeu nenhum equipamento pessoal de proteção e que o diretor dizia que estes materiais estavam em falta», explicou Emylene Suelto-Robertson em entrevista ao Daily Mail.

Emylene contou ainda que o hospital sabia que o tio estava com sintomas e foi aconselhado a ir para casa três dias. Terão dito também para ligar para o número do serviço nacional de saúde inglês caso os sintomas se agravassem, uma vez que era asmático.

«Ele mandou uma mensagem para um colega no trabalho no dia 5 de abril, a dizer que estava a lutar para sobreviver. Foi o último contato que alguém teve com ele», revelou Emylene, que explicou ainda que não conseguiu entrar em contacto com o tio, mas acreditou que este já estaria no hospital.

A sobrinha acabaria por contactar a polícia, que foi ao apartamento de Donald e o encontrou já sem vida.

