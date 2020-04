São números expressivos aqueles que chegam do Reino Unido com os Serviços Nacionais de Saúde (NHS) a divulgarem que no último balanço foram registadas 823 mortes devido ao novo coronavirus, um número que fica perto do dobro do que se verificou ontem, quando foram anunciados 449 vítimas mortais devido à pandemia da covid-19.

No Reino Unido o número de óbitos ultrapassou esta terça-feira os 17 mil (17.337).



Quanto a novos casos, o número até desceu ligeiramente, com 4.301 novos infetados com o novo coronavirus, menos cerca de 300 que ontem, o que eleva o número de casos totais no Reino Unido para 129.044.



As autoridades nacionais de saúde revelaram ainda que nas últimas 24 horas foram testadas para a covid-19 18.206 pessoas, com o NHS a realizar até agora mais de meio milhão de testes, precisamente 535.342 exames para aferir da infeção pelo novo coronavírus.