Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 375 novos casos de infeção por covid-19 e três mortes, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta terça-feira. As três mortes foram registadas uma no Norte, outra na região centro e outra nos Açores.

Este é o dia com mais mortes dos últimos dias, depois de se ter registado apenas uma morte na segunda-feira e não ter havido registo de óbitos por covid no fim de semana.

Há menos duas pessoas internadas, num total de 237 e menos cinco em Cuidados Intensivos (52).

A Região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser aquela na qual se registaram mais novos casos (175), seguida da região Norte (103).

Nota ainda para os 669 recuperados, que permitem uma descida do número de casos ativos, que passa para 22.171.

No que diz respeito à incidência e índice de transmissibilidade, o país mantém-se muito perto na zona amarela na matriz de risco.

O índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se em 1,06 a nível nacional e no Continente, com 55,6 casos por 100 mil habitantes a nível Nacional, e 52,5 no Continente.

[artigo atualizado]