A Guarda Nacional Republicana apanhou quatro jogadores profissionais de futebol a almoçar num restaurante de Joane, a violar as regras do confinamento.

Contactado pelo Maisfutebol, o Comando Territorial de Braga confirmou que foi levantado auto de contraordenação ao proprietário do estabelecimento, localizado no concelho de Famalicão, e às quatro pessoas que estavam a comer no interior do espaço.

Para além do restaurante não poder servir refeições no interior, também não estavam a ser cumpridas as normas do confinamento, como uso de máscara e distanciamento social.

A GNR não faz qualquer identificação das pessoas envolvidas, mas o nosso jornal recolheu informações que seriam jogadores do Vitória de Guimarães e do Moreirense.

O emblema de Guimarães emitiu entretanto um comunicado, contudo, a negar que qualquer jogador «atualmente ao serviço do plantel de futebol tenha sido identificado pela GNR».

[artigo atualizado com a reação do Vitória de Guimarães]