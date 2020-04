A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou que o uso indevido de luvas, em vez de proteger da covid-19 pode ser contraproducente.

«Tem havido formação e muita informação, mas nunca é demais repetir. O uso indevido de luvas pode ser contraproducente e dar uma falsa sensação de segurança. Se estivermos com luvas e tocarmos numa superfície contaminada, o vírus fica nas luvas. Se forem levadas as mãos à cara, o vírus será transmitido», disse Graça Freitas aos jornalistas, quando questionada sobre o uso do equipamento de proteção pela população em geral.

No caso das luvas, a diretora-geral da Saúde afirmou que dão «apenas uma falsa sensação de segurança», admitindo a possibilidade de serem usadas «uma única vez», num único ato de contacto, e depois descartadas.

No entanto, aconselhou a população a não usar luvas.

«A principal medida de proteção é a lavagem frequente das mãos e no intervalo da lavagem não tocar na cara, sobretudo no nariz, olhos e boca», disse, frisando que as luvas, sobretudo «utilizados frequentemente, seguidamente e constantemente só estão a acumular potencialmente vírus de diversas origens».