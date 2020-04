O Presidente da República propôs, esta quarta-feira, ao Parlamento a renovação do estado de emergência.



«Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou em sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma decretando a renovação do estado de emergência por 15 dias», diz o comunicado divulgado no site da presidência.



A renovação do estado de emergência vai ser debatido e votado esta quinta-feira, na Assembleia da República, devido à pandemia de Covid-19 e três diplomas do Governo no âmbito do combate ao surto decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes (leia mais no site da TVI24).



A conferência de líderes fixou ainda um outro plenário para dia 16 de abril, que poderá decidir nova prorrogação do estado de emergência.