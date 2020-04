A PSP revelou que esta semana apanhou jovem que queria ir passear a avó de 90 anos.



«Na quarta-feira tivemos um condutor que queria ir passear com a avó de 90 anos. Aconselhámos esse condutor a ir para casa, porque a idosa é uma pessoa vulnerável e deverá permanecer na sua habitação», disse a subcomissária da Divisão de Trânsito da força de segurança, à TVI durante a operação de fiscalização que decorreu, este sábado, na Ponte 25 de Abril.



Este cidadão e a sua avó estavam foram do concelho. Eram de Alvalade e pretendiam ir para Belém.



«Estavam a passear fora do concelho e iriam para a zona de Belém», confirmou Cátia Brás.



De resto, foram fiscalizadas 1700 viaturas no sentido Lisboa-Almada e 30 receberam ordem para voltarem para trás.



Pode ouvir as declarações da subcomissária da PSP à TVI no vídeo associado ao artigo.