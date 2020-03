Em Espanha já morreram mais de oito mil pessoas por Covid-19. Mari Ángeles, de 77 anos, foi uma das vítimas do novo coronavírus.



O testemunho horripilante da sua filha mostra o que se está a viver em Espanha e, ao mesmo tempo, é uma prova das dificuldades que o sistema de saúde espanhol está a ter para enfrentar esta pandemia.



«Levaram a minha mãe para as Urgências e não me deixaram entrar. Fiquei à espera uns 10 minutos, às voltas como um gato, preocupada. A determina altura, sai um médico e diz-me: 'vou dizer-te a verdade. A tua mãe tem antecedentes e chegou em estado crítico, não podemos fazer nada por ela. Tem 77 anos e várias patologias. Não há meios, esta é a realidade'», começou por contar a filha de Mari Ángeles ao jornal «El Mundo».



«Eu respondi-lhe. Disse que sabia que ela estava muito mal e que tinha várias patologias e perguntei-lhe 'não vais fazer nada pela minha mãe? Morre hoje?'», acrescentou.



Espanha é o terceiro país a nível mundial com mais infetados: 94.417.