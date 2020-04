O balanço desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde relativo à Covid-19 em Portugal dava conta da existência de 181 novos casos da doença, o número diário mais baixo registado no país desde 19 de março.

Graça Freitas, diretora-geral da saúde, garantiu que este é um número fiável, mas recusou tirar conclusões desta aparente boa notícia, frisando ser necessário esperar pelos números dos próximos.

«É um dia e não podemos olhar apenas para um dia, mas sim para uma série temporal», começou por dizer, referindo no entanto que o objetivo de conter a rápida propagação da doença em Portugal está a ser alcançado.

«Este número também é consistente com aquele planalto em que estávamos e a tendência de descida do planalto e projeções que têm sido feitas pelos cientistas e pela academia. Mas temos de esperar mais uns dias para ver se esta tendência se mantém. Estes números têm de ser sempre interpretados com cautela. Não podemos ser pessimistas num dia em que haja um aumento, mas também não podemos ser demasiado otimistas num dia em que haja uma redução. O que sabemos é que temos tido um achatamento da curva ao longo dos dias e um planalto com tendência descendente, mas temos de aguardar mais uns dias para perceber o significado dos números de hoje», vincou.