O Bayern Munique revelou que Kinsgley Coman está em isolamento por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19.



Segundo as regras impostas na Alemanha, o internacional francês tem de ficar em isolamento. Os bávaros acrescentam ainda que o jovem de 24 anos testou negativo no teste realizado à Covid-19 no passado domingo.



O Bayern Munique inicia a época 2020/21 esta sexta-feira frente ao Schalke 04, no jogo inaugural da Bundesliga.