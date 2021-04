O treinador do Sheffield Wednesday, Darren Moore, desenvolveu pneumonia e coágulos sanguíneos nos pulmões após uma recente infeção com covid-19, anunciou o clube do Championship.

«Desenvolvi pneumonia como resultado da covid-19, com coágulos sanguíneos nos pulmões e extremo desconforto», referiu o técnico, em declarações divulgadas pelo clube.

O técnico, de 46 anos, disse ter sentido desconforto na terça-feira após a derrota, por 2-0, com o Swansea, e deverá agora estar mais tempo afastado da equipa que ocupa a penúltima posição da segunda liga inglesa.