César Peixoto revelou neste sábado ter mais dois jogadores indisponíveis no P. Ferreira para o jogo com o Benfica, devido à covid-19.

«Para além dos que já tínhamos, perdemos o João Pedro e o Miguel Mota por estarem infetados com covid. Este é o dia-a-dia de um treinador, mas confio em todos. Vão jogar outros e estão confiantes e identificados com o que pretendemos», disse César Peixoto, no dia em que ele próprio teve alta, depois de ter estado infetado.

O técnico assumiu dificuldades na preparação da partida diante das águias, não só pelo cenário provocado pela covid, mas também pela mudança no banco do Benfica.

«O Benfica tem um novo treinador e torna tudo mais difícil. Fizemos o trabalho de casa, tentando perceber o que o Veríssimo fazia na equipa B do Benfica, mas, por mais que o treinador tenha uma ideia, o plantel é diferente e há coisas que vão mudar. Isso dificulta sempre o trabalho», explicou Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo da 17.ª e última jornada na primeira volta, no domingo.

«O Benfica não se pode queixar das ausências e não acredito que vá estar mais fragilizado por causa da covid. É verdade que o não está na sua melhor fase e temos de tentar aproveitar, mas é o favorito e não o Paços. Acredito, no entanto, que temos qualidade para lá ir disputar os três pontos», acrescentou.

Para César Peixoto, o facto de o Benfica não estar na melhor fase até pode funcionar ao contrário junto dos jogadores, ávidos de tentarem dar a volta a esta situação, sem deixar cair, no entanto, o bom momento do Paços, lembrando que, «com as duas vitórias, a equipa cresceu muito animicamente, cresceu muito em termos de confiança e está a crescer nas ideias de jogo».

«O que sei é que vai haver momentos em que o Benfica nos vai empurrar para trás, mas não vamos montar a equipa lá atrás, isso é seguro. Não vamos mudar as nossas ideias de jogo», assegurou o técnico.