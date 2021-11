Rafa Nadal manifestou-se publicamente sobre a importância do processo de vacinação contra a covid-19. O tenista espanhol está satisfeito com a atitude da maioria da população espanhola.



«Entendo que haja pessoas que não se queiram vacinar, mas parece-me uma postura um pouco egoísta. Sofremos muito. Não sabemos a cem por cento os efeitos das vacinas, mas temos de confiar nos médicos. O que sabemos é o efeito do vírus se não estivemos vacinados», salientou Nadal.



Em declarações na MARCA Sport Weekend de Sevilla, por videoconfêrencia, o tenista falou sobre o atual cenário em Espanha: «Parece que somos hoje em dia o país onde o vírus tem menos impacto e creio que isso é porque temos uma grande parte da população vacinada».