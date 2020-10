Os primeiros jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa realizados em Portugal por FC Porto, Benfica e Sp. Braga esta temporada terão a possibilidade de ter um máximo de 15 por cento de espectadores nas bancadas, comunicou a Federação Portuguesa de Futebol.

Numa nota publicada no site oficial, a FPF informa ter chegado a um acordo após um conjunto de reuniões com a Secrtaria de Estado do Desporto e Juventude, o Ministério da Saúde e a Autoridade de Saúde.

Os jogos que terão público serão o FC Porto-Olympiakos (21 de outubro), o Sp. Braga-AEK Atenas (22 de outubro), e o Benfica-Stantard Liège, a 29 de outubro.

Há ainda normas a seguir no que diz respeito à lotação dos camarotes e zonas corporate. A saber:

a) Com menos de seis lugares deve ser reduzida de forma a garantir o distanciamento de dois metros entre espectadores;

b) Com mais de seis lugares deve ser reduzida, pelo menos para 50% e garantindo o distanciamento de dois metros entre espectadores.

Os referidos jogos tratam-se de testes piloto, à semelhança dos que foram realizados no Estádio José Alvalade diante de Espanha e Suécia, no qual foram autorizados, respetivamente, 5 e 10 por cento da lotação do recinto.