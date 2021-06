Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.298 novos casos de infeção por covid-19 e quatro mortes, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o terceiro dia seguido com mais de mil novos infetados.

Tal como nos últimos dias, o número de internados volta a subir: são mais 27, para um total de 391, sendo que em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais seis doentes, um total de 94.

Há mais 686 recuperados, para um total de 818.440 desde o início da pandemia em Portugal. Os casos ativos também sobem: mais 608, para um total de 27.425.

Só em Lisboa e Vale do Tejo há mais 862 novos casos e foi onde se registaram três mortes. No Norte há mais 194 infetados, no Centro 76 casos, no Alentejo 39 novos casos e uma morte, no Algarve 88 infetados, nos Açores 27 e Madeira 12.