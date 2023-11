Cristiano Ronaldo bisou na vitória do Al Nassr sobre o Al-Akhdoud por 3-0, para a 14.ª jornada da Liga saudita. Um dos golos foi impressionante, com um chapéu perfeito de fora da área. Mas outro momento, que até passou relativamente despercebido, está a deliciar os adeptos nas redes sociais.

O clube da Arábia Saudita partilhou uma imagem de Ronaldo a disputar um lance aéreo com Awadh Faraj - aliás, o adversário nem chegou a tirar os pés do chão -, atingindo uma altura incrível.

Em 2023, aos 38 anos, Cristiano Ronaldo trouxe à memória aquele que terá sido o maior salto em suspensão da sua carreira, já há uma década.

Num Real Madrid-Manchester United, a 13 de fevereiro de 2023, o avançado português marcou de cabeça a uma altura estimada de 2,93 metros, deixando Patrice Evra pregado ao relvado (1-1).

Nesta sexta-feira, dez anos depois, Air Ronaldo voltou a desafiar a gravidade.

Ora veja:

It’s a habit.. that stuns the world every time 🐐 https://t.co/7ty1kfRZ5n pic.twitter.com/1zWIFoFwk1