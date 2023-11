O internacional português Cristiano Ronaldo visitou, este sábado, o museu em Riade dedicado a si mesmo e que foi aberto em outubro pelo governo saudita.

Ronaldo conheceu as instalações acompanhado pelo irmão, assim como Ricardo Regufe, Miguel Paixão e José Semedo, que trabalham com o avançado do Al Nassr. Além de ter visto a estátua que está colocada no espaço, o jogador ultrapassou alguns desafios, como remates e saltos.

Ora veja: