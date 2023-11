A presença de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita abriu caminhos e deixou marcas. Depois da chegada de CR7 ao Al Nassr, muitas outras estrelas do futebol mundial acabaram por se mudar para o país.

E o governo saudita já mandou abrir, em finais de outubro, um museu dedicado ao internacional português. O espaço conta agora com uma nova estátua de Cristiano Ronaldo, em tamanho real e com as cores do Al Nassr.

O museu invoca diversos momentos altos da carreira do capitão da seleção portuguesa e apresenta réplicas de vários troféus.