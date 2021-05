André Silva marcou dois golos na derrota do Enitracht Frankfurt frente ao Schalke04, em Gelsenkirchen (4-3), na 33.ª jornada da Bundesliga.



O avançado português chegou assim aos 27 golos, mantendo-se na corrida pela segunda posição na Bota de Ouro europeia. Lewandowski domina com 40 golos, Leo Messi está no segundo lugar com 28 e Cristiano Ronaldo tem igualmente 27 golos.



Na luta pela medalha de prata na Bota de Ouro, importa salientar que os outros concorrentes ainda não entraram em campo: Leo Messi (28), Ronaldo (27), Haaland (25) e Mbappé (25) têm um jogo ainda por disputar este fim de semana.



No Schalke04, que já não escapa à despromoção, Gonçalo Paciência entrou em campo ao minuto 54, substituindo o experiente Huntelaar, autor de dois dos quatro golos da sua equipa.



Com este resultado, o Eintracht Frankurt (quinto lugar, 57 pontos)) pode ficar mais longe da zona de acesso à Liga dos Campeões, já que Borussia Dortmunf (quarto lugar, 58) e Wolfsburgo (terceiro, 60) jogam apenas no domingo.



O campeão Bayern Munique, sem o português Tiago Dantas, empatou no reduto do Friburgo (2-2), com golos de Leroy Sané e do inevitável Lewandowski.



Confira todos os resultados e a classificação da Bundesliga.