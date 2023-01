O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi questionado neste sábado sobre Cristiano Ronaldo. O treinador italiano está com o clube na Arábia Saudita, para a Supertaça de Espanha, e encontrou-se com o internacional português, o qual orientou precisamente no emblema de Chamartín.

«Ronaldo sente-se completo e muito motivado. Ele gosta do lugar e do país. Ele está muito motivado e tomou a decisão certa». disse Ancelotti, na antevisão do duelo com o rival Barcelona, que terá lugar em Riade, capital saudita.

Cristiano Ronaldo transferiu-se para o Al Nassr neste mês, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United.