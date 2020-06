Cristiano Ronaldo voltou a utilizar as redes sociais para brincar com o look: desta vez, o internacional português mostrou como fica o cabelo quando não está penteado e fotografou-se ao lado de Cuadrado, que também tem uma trunfa digna de respeito. «O que achas do meu look, meu irmão Panita?», perguntou Ronaldo no Instagram.

Ora a foto teve de imediato um enorme sucesso: mais de cinco milhões de likes e mais de 50 mil comentários. Lucas Vasquez, antigo companheiro no Real Madrid, garantiu que se trata de um «cabelaço». Mas o comentário que fez mais sucesso foi da apresentadora Cristina Ferreira: a celebridade publicou vários emojis de rir às gargalhas e recebeu 230 likes.