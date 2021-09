Cristiano Ronaldo tornou-se na passada quarta-feira no melhor marcador da história ao serviço de uma seleção.

O avançado português atingiu a marca dos 111 golos com a camisola da Seleção Nacional, deixando para trás o iraniano Ali Daei, e já recebeu o certificado do Guinness World Records.

«Obrigado ao Guinness World Records. É sempre bom ser reconhecido por bater um recorde do Mundo. Vamos continuar a tentar para fixar números ainda mais altos», escreveu Ronaldo numa mensagem partilhada no Twitter na qual surge com o certificado que comprova o registo alcançado pelo jogador de 36 anos entre 2003 e 2021.

