O vice-presidente da Juventus, Pavel Nedvev, revelou este sábado que Cristiano Ronaldo apresenta-se ao serviço na próxima segunda-feira, dia 26 de julho.

Em declarações à margem do particular frente ao Cesena – triunfo dos bianconeri por 3-1, com Félix Correia em campo –, o antigo jogador checo garantiu ainda que o internacional português vai ficar no clube de Turim.

«Ronaldo regressa na segunda-feira e vai continuar connosco», afirmou taxativamente Nedved, à Sky Sports.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo está em Lisboa e tem estado a trabalhar nas instalações da Cidade do Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol.

Nedved falou depois sobre as situações de Dybala e Chiellini, jogadores com quem, diz, a Juve quer renovar contrato.