O futebolista português Cristiano Ronaldo entrou aos 53 minutos de jogo, este domingo, no Manchester United-Brighton, da primeira jornada da Premier League 2022/23, que terminou com triunfo dos forasteiros por 2-1.

Ronaldo começou no banco, mas foi lançado pelo treinador Erik Ten Hag na segunda parte, no lugar de Fred, quando o United perdia por 2-0 em Old Trafford.

Já com o português em campo e com um passe seu, Rashford teve uma grande ocasião para reduzir à hora de jogo, mas foi num autogolo de Alexis Mac Allister que a equipa da casa relançou as esperanças (68m). Contudo, este tento não evitou a derrota, num jogo em que Ronaldo bem tentou, mas não conseguiu ajudar diretamente a equipa com golos.

Veja todas as ações de Ronaldo no jogo: