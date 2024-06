Cristiano Ronaldo garante que a Seleção Nacional vai com «tudo» para o embate com a Eslovénia, jogo dos «oitavos» do Euro 2024.

Nas redes sociais, o capitão português publicou fotografias da chegada a Frankfurt, cidade onde se vai realizar o jogo.

Às 15h30 deste domingo, a Seleção Nacional chegou ao hotel onde vai ficar instalada. A coletiva viajou de Munster, depois de treinar de manhã em Marienfeld. Na chegada, CR7 foi o mais solicitado pelos adeptos, tirou fotografias e distribuiu alguns autógrafos aos adeptos.

Depois de passar em primeiro lugar do Grupo F, Portugal encontra agora a Eslovénia. A bola começa a rolar às 20h, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.