Esta quinta-feira, em entrevista à Cazé TV, Talisca relevou que Cristiano Ronaldo é formado em nutrição.

«Sabem que ele é formado em nutrição, certo? São coisas íntimas. Não viram o corpo dele?», referiu o avançado do Al Nassr, colega do português, que apesar da revelação, não desenvolveu mais sobre o assunto.

Relativamente ao momento que vive Cristiano, o brasileiro só deixou elogios e confidenciou como é o mesmo dentro e fora de campo, enaltecendo sempre a liderança.

«Está muito motivado. Fez 50 golos esta época, com 39 anos! Ele é diferente. É um dos que mais treina, um dos chega mais cedo e sai mais tarde. Chamo-o de “Cris”. É um líder dentro do clube e fora do campo é espetacular. Quer sempre ganhar e isso motiva. Às vezes estamos tristes, ele chama-nos para o lado e fala connosco. A liderança dele é muito digna de tudo o que é», concluiu.

De recordar que ambos partilham o balneário no clube saudita desde janeiro de 2023.

Ora veja: