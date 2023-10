O filho de Cristiano Ronaldo continua a seguir afincadamente as pisadas do pai e tornou-se reforço da equipa sub-15 do Al Nassr.

A notícia só agora foi conhecida, depois de ter sido avançada pela imprensa saudita nas últimas horas, embora segundo foi possível saber Cristianinho já esteja a treinar nas camadas jovens do clube desde o final da época passada.

Cristiano Ronaldo Jr. está cada vez mais parecido com o pai na forma de jogar, como de resto mostra um vídeo partilhado pela APEX Football Performance, uma academia de treino de jovens jogadores de elite, que Cristianinho frequentou no Algarve, em agosto, durante as férias.

O jovem já representou também, recorde-se, os escalões inferiores do Manchester United, Real Madrid e Juventus.