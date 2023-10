A seleção nacional de râguebi esteve nesta sexta-feira no Estádio do Dragão para dar uma volta olímpica ao recinto, no intervalo do Portugal-Eslováquia em futebol, e agradecer aos portugueses.

No final do encontro, o capitão dos Lobos entregou a Cristiano Ronaldo uma camisola da seleção de râguebi, autografada pelos jogadores que garantiram o primeiro triunfo de sempre num Campeonato do Mundo.

O capitão da seleção de futebol devolveu a gentileza, entregando a Tomás Appleton a camisola que utilizou no jogo que garantiu o apuramento de Portugal para o Campeonato da Europa de 2024.