João Félix lançou recentemente o seu canal de Youtube e tem marcado presença na plataforma para divulgar a iniciativa. Para além de ter partilhado vídeos a jogar Fortnite e FIFA 20, o jogador português do Atlético Madrid fez uma batalha de packs do jogo de futebol com um youtuber famoso, o Daizer.



Daizer venceu o desafio, já depois de João Félix ter feito o máximo para inverter o desfecho do confronto. «Vá, é o ultimo, senão depois não tenho dinheiro para comer», chegou a brincar o jovem avançado.



Ora veja: