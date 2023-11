O treinador do Desp. Chaves, Moreno, garantiu esta quinta-feira que a equipa flaviense tem noção da importância do encontro diante do Vizela, a contar para a 12.ª jornada da Liga.

O emblema transmontano está numa sequência de três derrotas consecutivas, mas se vencer os vizelenses, deixa, à condição, a zona de descida.

«É um jogo importante que nos permite, em caso de vitória, fazer dez pontos e subir alguns lugares na classificação. É nisto que estamos focados», afirmou Moreno, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Nós acreditamos que amanhã [sexta-feira] vamos conseguir os três pontos. É um dia importante para nós, [com] um ambiente bom, e nós temos de responder dentro do campo», continuou o técnico, entre os elogios ao Vizela, uma equipa «com valia e muita qualidade individual».

O Desp. Chaves vem de uma paragem longa por causa das seleções e da Taça de Portugal, e Moreno acredita que a competição é fundamental para evoluir: «Tenho a convicção que as equipas melhoram a competir, em jogos a valer. Fizemos os amigáveis que fizemos, os sinais do grupo de trabalho foram bons, mas três semanas de paragem, nesta altura do campeonato, não me parece que tenha sido o melhor, tanto para nós, como para as equipas que estiveram paradas.»

«O nosso caminho é focar-nos no jogo de amanhã [sexta-feira], é só isto que conseguimos controlar. Os outros serão importantes, mas na altura certa iremos falar sobre eles. Agora, se pensarmos que faltam [quatro] jogos, que vem o mercado de inverno, não é o caminho. O nosso foco é só o jogo de amanhã [sexta-feira], fazer as coisas com a qualidade que precisamos e que acreditamos que temos para ganhar o jogo», concluiu.

O Desp. Chaves, ainda sem os lesionados Habib Sylla e Pedro Pinha – Cafú Phete está em dúvida –, recebe o Vizela esta sexta-feira, às 20h30.