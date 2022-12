Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, na sala de imprensa do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga:

«O FC Porto entrou muito forte, creio que a partir dos 25 minutos conseguimos equilibrar. Tivemos uma excelente oportunidade pelo Héctor, podíamos ter marcado e o jogo podia ter sido diferente. Na primeira parte errámos muitos passes, muitas saídas e nestes jogos, em todos, mas nestes principalmente, temos de ter bola, não dar a bola ao adversário, mas o facto de termos errado muitos passes, tirou-nos a posse de bola que gostávamos. Falámos ao intervalo para ligar mais o jogo, facto é que não estávamos a conseguir e, depois, em cinco minutos, o FC Porto marcou dois golos e fechou o resultado.»

[Golos que surgem após as duas primeiras substituições do Chaves:] «Os dois golos acabaram por condicionar, se já em 0-0 é difícil jogar contra o FC Porto, em desvantagem ainda pior. O Sandro sentiu-se indisposto ao intervalo, mas disse que ia tentar dar continuidade à participação no jogo, mas no início da segunda parte viu mesmo que não conseguia e trocámos o Sandro pelo Langa. O Euller já tinha cartão amarelo e já estava com algum desgaste e quisemos refrescar a ala e nesse período em que fizemos as substituições, creio que houve ali alguns momentos de desconcentração, até porque sofremos um golo num passe lateral que não pode acontecer. Foram cinco minutos de alguma desconcentração, sofremos dois golos que acabam por ditar o resultado.»

[Bruno Langa vindo de lesão:] «Dizemos sempre que quando estamos todos juntos, somos mais fortes. Da mesma forma que não tivemos o Ponck e o Mendes por castigos, o Nelson Monte também tinha feito uma entorse de alguma gravidade e não pôde dar contributo à equipa e o Steven, apesar de estar algo cansado, ainda jogou. Sabemos a qualidade e valia que o Langa tem, infelizmente lesionou-se há uns jogos, o Sandro tem jogado e, regressando o Langa, é bom para a competitividade deles. Não estava preparado para jogar de início, entrou e foi bom para fazer minutos. Também foi bom o Obiora para ganhar ritmo e num jogo destes é fantástico. O Langa é mais um que vem para ajudar.»

[Steven Vitória:] «O Steven jogou há uma semana [ndr: no Mundial]. Como é óbvio teve as viagens, mas conversámos com ele durante esta semana e ele treinou para que pudesse hoje estar preparado para poder jogar, até porque sabíamos de limitações que tínhamos principalmente na zona central da defesa e mesmo assim ele mostrou-se disponível para jogar, se calhar não tão fresco como gostaríamos, mas acabou por dar uma boa resposta. Como é óbvio, queríamos que ele continuasse e que o Canadá fosse o mais longe possível. Estamos felizes por ter participado no Mundial, é um excelente profissional e pela primeira vez o Chaves teve um jogador no plantel a disputar o Mundial.»