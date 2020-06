Nuno Manta Santos apelou ao empenho dos jogadores do Desp. Aves, após os dias atribulados da última semana. «Não é fácil gerir tudo diariamente, é uma nova experiência para mim, mas há que ter a capacidade para ultrapassar as dificuldades. Tenho de conseguir motivar os jogadores para fazerem um bom jogo, sendo que a motivação faz parte do caráter e do compromisso de cada um”, referiu o treinador.

Recorde-se que esta semana ficou marcada por uma investigação do jornal Público, que denunciou «acordos secretos» e «à margem da lei» entre Benfica e Desp. Aves para a troca de atletas, assentes em «negócios duvidosos, contratos com adendas leoninas e relações de subalternidade», acentuados desde a compra de 90 por cento da SAD do Aves pela empresa Galaxy Believers.

«Independentemente da classificação ocupada ou dos pontos que poderemos obter nas próximas jornadas, o nosso compromisso e o caráter nunca deverão ser julgados. O grupo sentiu-se sempre pressionado em vencer os jogos. Quando entrei aqui já vínhamos com essa obrigação e iremos lutar até ao fim pelos três pontos», referiu Nuno Manta Santos.

Vale a pena recordar também que o Desp. Aves voltou a falhar a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores em março e abril, pelo que a Liga de Clubes remeteu o processo para o Conselho de Disciplina da Federação, tal como sucedeu em 3 de abril. Caso se confirme a reincidência, tal pode significar cinco a oito pontos de penalização na luta pela manutenção.

«Se formos analisar friamente o campeonato, concordo que esse objetivo possa estar comprometido. Matematicamente ainda é possível, mas estaríamos a falar de um sonho ou de uma epopeia muito grande. Não estamos a atirar a toalha ao chão, mas temos de ser realistas. A seguir a uma montanha haverá mais outra e outra», adiantou o treinador.

«Temos de levantar a cabeça e seguir em frente. Neste momento quem joga contra o Aves é que está pressionado a vencer. Estaremos tranquilos a jogar e a trabalhar para conseguir os três pontos, embora seja uma tranquilidade exigente», alertou o treinador, que voltará a contar com Luiz Fernando e Rúben Macedo, que cumpriram castigo, ms ainda não terá um atleta que acusou positivo à covid-19 e cuja identidade não foi revelada.