Foi em 2005, no programa que o próprio guiou na televisão argentina, que Diego Maradona revelou o que um dia gostava de ter escrito na lápide que lhe fosse colocada no cemitério. «Gracias a la pelota», referiu, ou em português. «Obrigado, bola».

Tudo aconteceu num episódio especial do «La Noche del 10», no qual Maradona se entrevistou a si próprio. «Obrigado por ter jogado futebol. Porque foi o desporto que me deu mais alegria e mais liberdade. Obrigado, bola. Se tiver um lápide, gostava que dissesse isso. Obrigado bola», referiu o astro argentino.