Diogo Leite abordou a importância da formação para o FC Porto e distinguiu Pepe como alguém cujo papel é fundamental para os mais novos.

Em declarações ao jornal O Jogo, o central disse que «a aposta na formação é muito importante já que garante ao clube um futuro mais consistente, na medida em que forma bons jogadores!»

Leite considera que «o FC Porto tem uma estrutura para desenvolver e formar jogadores e é sempre proveitoso que continue a fazer essa aposta». O central não tem dúvidas: A formação do clube está forte, tem qualidade e aposto que 2020 será mais uma prova disso mesmo.»

Depois, o defesa explicou que «os jogadores que chegam da formação já são da família e defendem a camisola como ninguém e têm bons mentores para continuarem a crescer e tornarem-se não só ótimos jogadores como pessoas com bons valores».

No seu caso particular, Diogo Leite apontou a três figuras, dua do passado, outra do presente: «Tenho como grandes referências jogadores que fazem parte da história do clube como Fernando Couto ou Jorge Costa. Hoje em dia, jogar ao lado de Pepe é um grande motivo de orgulho e satisfação já que para mim é também uma grande referência e um grande amigo que está disposto a ajudar no que é preciso.»