O futebolista português Diogo Queirós, reforço do Famalicão para as próximas três temporadas, garante que vai continuar ligado emocionalmente ao FC Porto, apesar do fim do vínculo profissional aos dragões, consumado esta terça-feira.

«Uma ligação desta dimensão nunca se irá apagar com o tempo. Muito obrigado ao FC Porto por me tornar na pessoa e jogador que sou hoje. A partir de agora, seguiremos caminhos diferentes, mas o sentimento permanecerá para sempre o mesmo. Eternamente um de vós. Até um dia», escreveu o jogador de 21 anos, uma mensagem na conta oficial na rede social Twitter.

Queirós esteve ligado ao FC Porto dez anos, desde 2010. Na época passada, foi emprestado aos belgas do Mouscron.

Campeão da Youth League pelos azuis e brancos, além de um título nacional de juniores, Queirós sai sem estreia oficial na equipa principal. O FC Porto fica com metade do seu passe.