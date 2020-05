O Campeonato de Portugal vai receber, no mínimo, vinte clubes dos distritais na próxima temporada, face ao alargamento da prova a 96 equipas. Este é um passo para criar a III Liga em 2021/22. De acordo com o levantamento feito pela Agência Lusa, aguardando a confirmação oficial por parte das entendidades competentes, são estas as equipas apontadas à subida, oriundas das diversas associações regionais.

Salgueiros, Rabo de Peixe, Moncarapachense, São João de Ver, Moura, Pevidém, Águia Vimioso, Alcains, Carapinheirense, Mortágua, Mondinense, Vianense, Oriental Dragon, União de Almeirim, Crato, Camacha, Pero Pinheiro, Juventude de Évora, Sporting Meda e Grupo Recreativo Amigos da Paz, segundo classificado da Divisão de Honra da AF Leiria, atrás do Marinhense B, que não pode subir uma vez que a equipa principal da Marinha Grande já esta no Campeonato de Portugal.

Na sexta-feira à noite, a Associação de Futebol do Porto destacou o Salgueiros e o Tirsense com as equipas com maior número de pontos nas duas séries, com vantagem para o clube portuense (57 pontos contra 51). Embora o comunicado não seja totalmente esclarecedor, o Salgueiros já festeja a subida aos nacionais.

«As equipas que sabem onde vão competir já começaram a preparação da próxima época, a nível de renovação de contratos com atletas e técnicos. O Salgueiros está numa situação em que ainda não pode tomar essas decisões», recordou o presidente do Salgueiros, Gil Soares Almeida, à Lusa.

O presidente do Tirsense, por outro lado, sublinha que ainda não há uma decisão final e assumida pela AF Porto. «Por mérito próprio e pelo que fizemos durante a época, com respeito aos clubes que poderiam jogar connosco no ‘play-off', merecemos subir. Ao estar nesta posição, só penso que tenho de jogar na divisão acima. Mas vamos esperar para ver. O comunicado diz que, por mérito próprio, o Salgueiros e o Tirsense merecem estar no Campeonato de Portugal, mas não temos uma decisão final», disse Fernando Matos.

O aparente impasse na Associação de Futebol do Porto pode ser resolvido com uma eventual desistência, já que os regulamentos da Federação dizem que, em caso de desistência de um clube, a sua vaga no Campeonato de Portugal será ocupada por uma equipa indicada pela associação distrital com mais clubes seniores inscritos. Neste caso, a vaga será ocupada por uma equipa indicada pela AF Porto, que é a maior do país e, curiosamente, a única a ter duas séries de subida. O Olhanense, por exemplo, ameaça desistir da prova em protesto por não ter podido discutir o acesso à II Liga.