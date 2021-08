O Sporting anunciou nesta segunda-feira a contratação de Doris Bacic, guarda-redes bósnia que jogou na Juventus nas últimas três épocas.

A jogadora de 26 anos, que tem também nacionalidade croata já jogou também no Arsenal no Sand (Alemanha) e no Anderlecht.

Doris Bacic assumiu a ambição de conquistar títulos ao serviço das leoas.

«As minhas ambições são as do Sporting. Sendo um clube grande é normal que o Sporting queira conquistar tudo e eu também. O Campeonato Nacional é o nosso maior objetivo, mas queremos ir jogo a jogo e, portanto, o nosso primeiro objetivo é mesmo ganhar o primeiro jogo», disse, citada pelo clube.