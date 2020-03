Oito emblemas representados e uma nota máxima no onze da jornada 24 da Liga para o Maisfutebol e a SofaScore.

João Carlos Teixeira, que saltou do banco em Paços de Ferreira, para virar o jogo a favor do V. Guimarães (2-1), com dois golos, teve a melhor nota da ronda para o Maisfutebol.

Sp. Braga, Moreirense e FC Porto contribuíram com dois jogadores cada para este onze, com destaque para Trincão, o jogador com nota mais elevada na SofaScore, com 8.8.