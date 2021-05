Dos Açores, além de um jogaço, com seis golos e emoções a rodos, chega a única nota máxima dada pelos jornalistas do Maisfutebol na 30.ª jornada: Elis, avançado do Boavista.

O hondurenho bisou no empate 3-3 dos axadrezados em casa do Santa Clara, e recebeu nota cinco do Maisfutebol.

De resto, Elis não é o único jogador do Boavista na equipa da semana feita através das notas do Maisfutebol e da Sofascore, juntando-se Sauer ao hondurenho.

Isso faz do Boavista a segunda equipa mais representada, juntamente com o Benfica, que tem Pizzi e Everton no onze ideal.

A equipa mais representada é o Sporting, com três jogadores: Feddal, Coates e Jovane Cabral.

FC Porto, Marítimo, P. Ferreira e Sp. Braga são as outras equipas representadas na equipa ideal da 30.ª jornada.