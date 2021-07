O Sp. Braga apresentou nesta sexta-feira as camisolas para a nova época, recorrendo a um cenário de batalha na Pedreira.

Além da camisola principal,com listas em dois tons de vermelho com mangas brancas, os arsenalistas vão ter no cinzento e no amarelo as cores dos equipamentos alternativos.

Veja a forma original como o Sp. Braga apresentou as novas camisolas: