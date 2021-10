É um produto de merchandising, mas também uma homenagem a uma das maiores lendas do clube.

O Sporting lançou esta sexta-feira uma edição vintage da camisola de Vítor Damas, tal como havia feito com o goleador Jordão.

O equipamento é negro, tem um leão ao peito e o número 1 nas costas. Uma réplica do utilizado pelo guardião, na sua época de estreia, em 1966/1967, que está disponível nas lojas físicas e online do clube.

Damas, falecido em 2003, fez toda a sua formação no Sporting, tendo como sénior representado o clube durante 15 épocas desde a década de 1960 a finais dos anos 80, tendo conquistado dois campeonatos e três Taças de Portugal. Pelo meio, representou V. Guimarães, Portimonense e os espanhóis do Racing Santander. Pela Seleção Nacional, o antigo guarda-redes teve 28 internacionalizações tendo estado presente nas fases finais do Euro 84 e do Mundial de 1986.