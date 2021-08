O Nottingham Forest apresentou o terceiro equipamento para a temporada 2021/22. Escreve o clube britânico, que foi bicampeão europeu, que a camisola é uma mistura de laranja com amarelo fluorescente.

No entanto, nas redes sociais, adeptos do próprio clube brincam com a nova camisola. «Alguém se esqueceu de avisar que estava pintado de fresco» ou «é bom para quando nevar» são algumas das reações. Também há quem goste.