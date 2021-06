Inglaterra e Escócia empataram na passada sexta-feira, mantendo-se ambas as seleções na luta pela passagem aos oitavos-de-final. À margem do nulo em Wembley, o destaque foi para os adeptos escoceses. Não só dentro do estádio, mas também fora.

Milhares de escoceses viajaram até Londres para apoiar a equipa, apesar das restrições impostas pela pandemia de covid-19, e muitos ficaram a ver o jogo em bares da capital inglesa. No final do jogo, a Leicester Square, uma das praças mais conhecidos no lado oeste de Londres, ficou coberta de lixo.

Mas não por muito tempo.

Vários adeptos escoceses puseram mãos à obra na manhã seguinte e encarregaram-se de limpar as ruas.

Esta não é uma prática nova. Durante o Euro 2016, em França, adeptos irlandeses «tomaram conta» das ruas e fizeram a festa, acabando por repor a ordem quando os festejos terminaram.

A Escócia é última classificada do grupo D do Euro 2020. Na próxima terça-feira vai defrontar a Croácia para fechar a fase de grupos.