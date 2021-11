O Celtic está de luto pela morte de mais um dos «leões de Lisboa», Bertie Auld, antigo médio que ajudou a equipa de Glasgow a conquistar a Taça dos Campeões Europeus de 1967, no Estádio Nacional, no Jamor.

«O pensamento e orações mais sinceros de todos estão com a família de Bertie num momento tão difícil. Não há palavras para descrever o quanto significou para o clube e os adeptos. Era um jogador e homem gigante, sinceramente, o sr. Celtic», declarou o presidente da equipa católica, Ian Bankier, em alusão ao antigo jogador que faleceu aos 83 anos.

Sob o comando do lendário treinador galês e protestante Jock Stein, Auld, cuja carreira se dividiu entre Celtic e os ingleses do Birmingham, disputou 283 jogos pelos católicos de Glasgow, apontando 85 golos, que significaram cinco Ligas da Escócia, quatro Taças da Liga e três Taças daquele país.

A 25 de maio de 1967, no Estádio Nacional, o Celtic bateu os italianos do Inter Milão, por 2-1, após ter estado em desvantagem, e tornou-se o primeiro clube britânico e não latino a conquistar o maior título europeu da modalidade, ficando conhecidos como «Lisbon Lions» [os Leões de Lisboa].

Everyone at #CelticFC is devastated to hear of the passing of Lisbon Lion, Bertie Auld and our thoughts and prayers are with his family at this sad time.



Bertie was a legend of the club and he was adored by the entire Celtic Family.



Rest in Peace Bertie, You’ll Never Walk Alone